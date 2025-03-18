الرياضة الأخضر يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الصين الخميس القادم

البلاد- الرياض واصل المنتخب الوطني مساء الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 . ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، أكتفى اللاعب “محمد كنو” ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه. فيما اكتفى الثنائي “فيصل الغامدي، مروان الصحفي” بتمارين استرجاعية بعد انضمامهما لمعسكر الأخضر. كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب ” سعود عبدالحميد” في التدريبات الجماعية بعد انضمامه لمعسكر الأخضر. ويواصل المنتخب الوطني استعداداته مساء اليوم الثلاثاء بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملعب نادي الشباب” عند الساعة 15 : 9 مساءً.