ارتفاع أسعار النفط والذهب

البلاد – متابعات

ارتفعت أسعار النفط مع توعد الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة القواعد الحوثية في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على سفن الشحن وإنهاء تهديد الملاحة البحرية للتجارة الدولية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.02 % إلى 71.30 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.1 % إلى 67.90 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جهة أُخرى، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % ليصل إلى 2986.53 دولار للأوقية ، بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، على ضو ء زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية ، ومع تزايد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة.