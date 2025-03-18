الإقتصاد

«أم القرى»: 3.93 مليار طلبات اكتتاب الأفراد

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، اكتمال فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي الذي بدأ الأربعاء 5 مارس ، بنسبة تغطية بلغت 20 مرة، بقيمة إجمالية 3.93 مليار ريال ، تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح ، وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة أكثر من مليون مكتتب. وسيحصل كل مكتتب من (الأفراد) على 10 أسهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي ، وتم تحديد السعر النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 21.58 مليار ريال . وسيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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