«أم القرى»: 3.93 مليار طلبات اكتتاب الأفراد

البلاد – مكة المكرمة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، اكتمال فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي الذي بدأ الأربعاء 5 مارس ، بنسبة تغطية بلغت 20 مرة، بقيمة إجمالية 3.93 مليار ريال ، تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح ، وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة أكثر من مليون مكتتب. وسيحصل كل مكتتب من (الأفراد) على 10 أسهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي ، وتم تحديد السعر النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 21.58 مليار ريال . وسيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية .