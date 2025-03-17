الإقتصاد

58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1446 هـ      17 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بلغت الأوراق المالية التي طرحت طرحا عاما في السوق المالية عام 2024 نحو 58 مليار ريال لـ 43 طرح، مقارنة بنحو 46 مليار ريال لـ42 طرح، بارتفاع يصل إلى 26 % في قيمة الأوراق المالية.
وبحسب النشرة الإحصائية ربع السنوية لهيئة السوق المالية ، بلغت قيمة الأوراق المالية خلال الربع الرابع ، نحو 16.5 مليار ريال لـ17 طرح، مقارنة بـ 15 طرح قيمتها نحو 27.3 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2023.
وارتفعت قيمة الطروحات خلال الربع الثاني حيث بلغت قيمتها نحو 24.3 مليار ريال لـ12 طرح، مقابل نحو 11.6 مليار ريال لـ12 طرحا في الفترة نفسها من 2023. وبلغت طروحات الربع الأول 15.3 مليار ريال لعدد 9 طروحات، فيما بلغت قيمة 8 طروحات نحو 2.47 مليار ريال في الربع نفسه من 2023.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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