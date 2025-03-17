58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية

البلاد – الرياض

بلغت الأوراق المالية التي طرحت طرحا عاما في السوق المالية عام 2024 نحو 58 مليار ريال لـ 43 طرح، مقارنة بنحو 46 مليار ريال لـ42 طرح، بارتفاع يصل إلى 26 % في قيمة الأوراق المالية.

وبحسب النشرة الإحصائية ربع السنوية لهيئة السوق المالية ، بلغت قيمة الأوراق المالية خلال الربع الرابع ، نحو 16.5 مليار ريال لـ17 طرح، مقارنة بـ 15 طرح قيمتها نحو 27.3 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2023.

وارتفعت قيمة الطروحات خلال الربع الثاني حيث بلغت قيمتها نحو 24.3 مليار ريال لـ12 طرح، مقابل نحو 11.6 مليار ريال لـ12 طرحا في الفترة نفسها من 2023. وبلغت طروحات الربع الأول 15.3 مليار ريال لعدد 9 طروحات، فيما بلغت قيمة 8 طروحات نحو 2.47 مليار ريال في الربع نفسه من 2023.