الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1446 هـ      17 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جمارك المسافرين

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضرورة الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافر عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي ، مشيرة إلى أن الرسوم والضرائب على القادمين هي للأمتعة الجديدة بتغليف المصنع.
حقوق المستهلك

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك. وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
ديوانية الغرفة

تواصل الغرفة التجارية بمنطقة تبوك فعاليات “ديوانية الغرفة” الرمضانية، في إطار جهودها لتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة، وإيجاد بيئة حاضنة للحوار وتبادل الأفكار والتجارب بين رجال وسيدات الأعمال ، في لقاءات مستمرة تثري المعرفة وتوجه بوصلة الاستثمار نحو نهضة اقتصادية مستدامة والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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