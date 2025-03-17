جمارك المسافرين

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضرورة الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافر عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي ، مشيرة إلى أن الرسوم والضرائب على القادمين هي للأمتعة الجديدة بتغليف المصنع.

حقوق المستهلك

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك. وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

ديوانية الغرفة

تواصل الغرفة التجارية بمنطقة تبوك فعاليات “ديوانية الغرفة” الرمضانية، في إطار جهودها لتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة، وإيجاد بيئة حاضنة للحوار وتبادل الأفكار والتجارب بين رجال وسيدات الأعمال ، في لقاءات مستمرة تثري المعرفة وتوجه بوصلة الاستثمار نحو نهضة اقتصادية مستدامة والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات.