الرياضة قرعة نخبة آسيا| الهلال أمام غوانغجو الكوري.. والأهلي مع بوريرام التايلندي.. والنصر يصطدم بيوكوهاما الياباني

متابعة – محمد الجليحي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري النخبة الآسيوي والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين في كوالالمبور العاصمة الماليزية ومقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن 4 مواجهات قوية. فقد أوقعت القرعة الهلال أمام غوانغجو الكوري الجنوبي، فيما سيلتقي النصر مع فريق يوكوهاما الياباني، والأهلي مع فريق بوريرام التايلندي، فيما سيواجه السد القطري فريق كاواساكي الياباني.

وستقام جميع المباريات في بطولة مجمعة في مدينة جدة ابتداء من 25 من شهر أبريل حتى 3 من شهر مايو. وسيضمن بطل دوري أبطال آسيا للنخبة المشاركة في كأس القارات 2026، وكذلك كأس العالم للأندية 2029، ويحصل على 12 مليون دولار مع المشاركة ببطولة النخبة الآسيوية المقبلة 2026.