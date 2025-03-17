الرياضة غوانغجو الكوري يواجه عراقة الهلال في نخبة آسيا

البلاد- جدة

يدشن الهلال مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يلتقي غوانغجو الكوري الجنوبي يوم 25 أبريل المقبل في جدة. وأجريت اليوم الاثنين مراسم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة والتي وضعت الهلال في مواجهة غوانغجو فيما سيكون – حال تأهله إلى نصف النهائي – في مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي. وجاءت صدارته لتصنيف أندية آسيا، لتمنح الهلال العديد من المميزات في الأدوار النهائية التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين. ووضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددًا من المعايير لصاحبي الصدارة في مجموعتي الغرب والشرق بالإضافة إلى ميزة لصاحب التصنيف الأعلى آسيويًا والذي يتصدره الهلال، حيث سيلعب أولى مباريات ربع النهائي يوم 25 أبريل وسيضمن راحة يومًا أكثر عن منافسه نصف النهائي وكذلك راحة يوم أكثر عن منافسه في النهائي، حال التأهل. * من هو غوانغجو؟ يعد غوانغجو إف إس من الأندية حديثة العهد في الكرة الآسيوية، إذ أنه تأسس عام 2010 ليشارك في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخ بدوري أبطال آسيا. أنهى غوانغجو إف سي مهمته في مرحلة مجموعة الشرق بالمركز الرابع بعدما جمع 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة كانت أمام فيسيل كوبي الياباني. واللافت أن غوانغجو ضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام فيسيل كوبي الذي كان قد ألحق به الهزيمة الوحيدة في مرحلة المجموعات، إذ فاز الفريق الياباني ذهابًا على بنتيجة 2-0 قبل أن يعود غوانغجو بريمونتادا مثيرة في الإياب الذي حسم وقته الأصلي بالفوز 2-0 أيضًا ليحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد هدفًا قاتلًا للكوريين. ويحل غوانغجو في المركز السابع بين أندية الدوري الكوري بعد 5 جولات برصيد 6 نقاط، وله مباراة مؤجلة بفارق 6 نقاط عن الصدارة. تبلغ القيمة السوقية لفريق غوانغجو الكوري الجنوبي 8 ملايين يورو- بحسب موقع ترانسفير ماركت.