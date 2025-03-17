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تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1446 هـ      17 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور بالبرتغال وألمانيا في مقر سفارتي المملكة بلشبونة وبرلين، وذلك بواقع 4 أطنان من التمور، يستفيد منها قرابة 16 ألف شخص في البلدين.
من جهة ثانية، أقامت الوزارة، ممثلةً بالملحقية الدينية في الهند، مأدبة إفطار رمضانية في كلية اللغة العربية للبنات في مدينة أولو ويل بمحافظة أمباري بسريلانكا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور قرابة 350 مستفيدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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