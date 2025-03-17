تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور

البلاد – الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور بالبرتغال وألمانيا في مقر سفارتي المملكة بلشبونة وبرلين، وذلك بواقع 4 أطنان من التمور، يستفيد منها قرابة 16 ألف شخص في البلدين.

من جهة ثانية، أقامت الوزارة، ممثلةً بالملحقية الدينية في الهند، مأدبة إفطار رمضانية في كلية اللغة العربية للبنات في مدينة أولو ويل بمحافظة أمباري بسريلانكا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور قرابة 350 مستفيدة.