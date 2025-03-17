تحت رعاية سمو وزير الداخلية| محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي يتوج فريق قوات أمن المنشآت بالبطولة الرمضانية لكرة القدم

الرياض – هاني البشر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، توّج محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، فريق قوات أمن المنشآت بكأس البطولة الرمضانية للهيئة العليا للأمن الصناعي لكرة القدم في نسختها الأولى، التي أقيمت على ملعب معهد المديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض.

وشهدت البطولة الرمضانية التي نظمتها الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العديد من الألعاب الجماعية والفردية للمنافسات التي استمرت طوال الفترة مابين 7- 16 رمضان 1446 هـ الموافق 7-16 مارس 2025م.

حيث فاز فريق ( قوات أمن المنشآت ) بكأس المركز الأول لكرة القدم والميداليات الذهبية ، وفريق شركة أرامكو السعودية بالمركز الثاني والميداليات الفضية، وحصول فريق ( المديرية العامة لحرس الحدود ) بالمركز الأول لكرة الطائرة، وفريق (أرامكو السعودية ) بالمركز الأول لتنس الطاولة ، وفريق ( المديرية العامة للدفاع المدني ) الفائز بالمركز الأول للسباحة ، وفريق ( المديرية العامة للأمن العام ) بالمركز الأول للبلياردو 1 ، وفريق ( أرامكو السعودية ) بالمركز الأول للبلياردو 2.