الرياضة

تحت رعاية سمو وزير الداخلية| محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي يتوج فريق قوات أمن المنشآت بالبطولة الرمضانية لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1446 هـ      17 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، توّج محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، فريق قوات أمن المنشآت بكأس البطولة الرمضانية للهيئة العليا للأمن الصناعي لكرة القدم في نسختها الأولى، التي أقيمت على ملعب معهد المديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض.

وشهدت البطولة الرمضانية التي نظمتها الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العديد من الألعاب الجماعية والفردية للمنافسات التي استمرت طوال الفترة مابين 7- 16 رمضان 1446 هـ الموافق 7-16 مارس 2025م.

حيث فاز فريق ( قوات أمن المنشآت ) بكأس المركز الأول لكرة القدم والميداليات الذهبية ، وفريق شركة أرامكو السعودية بالمركز الثاني والميداليات الفضية، وحصول فريق ( المديرية العامة لحرس الحدود ) بالمركز الأول لكرة الطائرة، وفريق (أرامكو السعودية ) بالمركز الأول لتنس الطاولة ، وفريق ( المديرية العامة للدفاع المدني ) الفائز بالمركز الأول للسباحة ، وفريق ( المديرية العامة للأمن العام ) بالمركز الأول للبلياردو 1 ، وفريق ( أرامكو السعودية ) بالمركز الأول للبلياردو 2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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