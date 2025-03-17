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“بوريرام” التايلندي منافس الأهلي .. مفاجأة مجموعة الشرق
الرياضة

“بوريرام” التايلندي منافس الأهلي .. مفاجأة مجموعة الشرق

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1446 هـ      17 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة عن مواجهات قوية في ربع النهائي، ووضعت الأندية الثلاثة “الهلال، الأهلي والنصر” أمام اختبارات متباينة؛ إذ وضعت الهلال والنصر أمام اختبارين كوري وياباني، بينما سيواجه الأهلي منافسًا تايلانديًا اعتبر بمثابة مفاجأة شرق آسيا.

وجاءت نتائج القرعة، التي أجريت اليوم الاثنين، لتسفر عن نهائي مبكر بين النصر ويوكوهاما مارينوس الياباني، فيما سيواجه الهلال فريق جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، ويلتقي الأهلي نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي، ويلتقي السد القطري مع كاواساكي الياباني

وينتظر النصر – حال فوزه – في نصف النهائي الفائز من مباراة السد وكاواساكي، فيما سيكون هناك كلاسيكو مرتقب في نصف النهائي بين الهلال والأهلي حال تخطيهما عقبة ربع النهائي.

وعلى ملعبه ووسط جمهوره، سيستقبل الأهلي ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي الذي يعد بمثابة مفاجأة البطولة.

  • من هو بوريرام يونايتد..

أنهى بوريرام يونايتد مرحلة مجموعة الشرق في المركز السادس برصيد 12 نقطة محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، حيث فاز أمام سنترل كوست مارينز الأسترالي، بوهانغ ستيلرز وأولسان هيونداي الكوريين، بينما تعادل أمام فيسيل كوبي، جوهر دار التعظيم الماليزي وغوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، بينما خسر أمام يوكوهاما وكاواساكي اليابانيين.

ولم يفز بوريرام يونايتد في مرحلة المجموعات بأكثر من هدف في المباريات الثلاث، التي فاز بها؛ حيث فاز بنتيجتي 2-1 “مرتين” و1-0 “مرة”، لكنه تجرع أمام اليابانيين هزيمتين ثقيلتين بواقع 0-5 أمام يوكوهاما و0-3 أمام كاواساكي.

واصطدم بوريرام يونايتد – الملقب بـ “الرعد القاتل” – في ثمن النهائي ببطل ماليزيا جوهر دار التعظيم، الذي كان أحد مفاجآت البطولة بحلوله في المركز الثالث بمجموعة الشرق، حيث تعادلا ذهابًا في تايلاند، قبل أن يفجر الفريق التايلاندي المفاجأة ويفوز بهدف نظيف في ماليزيا.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” تبلغ القيمة السوقية لـ “بوريرام يونايتد” 13.45 مليون يورو كأعلى أندية تايلاند من حيث القيمة السوقية.

يقود الفريق فنيًا المدرب البرازيلي أوسمار لوس، ويعتمد على مزيج من اللاعبين المحليين الشباب والمحترفين الدوليين، من بينهم اللاعب سوباتشاي جايديد الذي يعد أحد أبرز المواهب في الكرة التايلاندية، بالإضافة إلى البرازيلي لوكاس كريسبيم – 30 عامًا – أحد أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق بجانب مواطنه غيليرم بيسولي هداف الفريق والذي يأتي كأعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة السوقية بمليوني يورو.

محليًا، يتصدر بوريرام ترتيب أندية الدوري التايلاندي هذا الموسم برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه وله مباراة مؤجلة وذلك قبل 5 جولات من النهاية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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