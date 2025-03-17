“بوريرام” التايلندي منافس الأهلي .. مفاجأة مجموعة الشرق

البلاد- جدة
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة عن مواجهات قوية في ربع النهائي، ووضعت الأندية الثلاثة “الهلال، الأهلي والنصر” أمام اختبارات متباينة؛ إذ وضعت الهلال والنصر أمام اختبارين كوري وياباني، بينما سيواجه الأهلي منافسًا تايلانديًا اعتبر بمثابة مفاجأة شرق آسيا.
وجاءت نتائج القرعة، التي أجريت اليوم الاثنين، لتسفر عن نهائي مبكر بين النصر ويوكوهاما مارينوس الياباني، فيما سيواجه الهلال فريق جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، ويلتقي الأهلي نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي، ويلتقي السد القطري مع كاواساكي الياباني
وينتظر النصر – حال فوزه – في نصف النهائي الفائز من مباراة السد وكاواساكي، فيما سيكون هناك كلاسيكو مرتقب في نصف النهائي بين الهلال والأهلي حال تخطيهما عقبة ربع النهائي.
وعلى ملعبه ووسط جمهوره، سيستقبل الأهلي ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي الذي يعد بمثابة مفاجأة البطولة.
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من هو بوريرام يونايتد..