الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية

جدة : البلاد

تراجع الدولار مقابل عملات رئيسة اليوم، متأثرًا بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، تغيرًا يذكر عند 103.71 في الجلسة الآسيوية.

وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضًا قليلًا عن مستوى 1.0947 دولار، وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية، حيث بلغ سعره 7.2400 يوان للدولار، وارتفع الدولار بنسبة 0.13 % إلى 148.83 ينًا، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2927 دولار، مع توقع إبقاء بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير.