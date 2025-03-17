الحكومة الرقمية تُطلق قياس التحول الرقمي 2025

جدة : البلاد

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2025، الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دوليًا.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول، التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.

وبدأت اليوم، دورة قياس 2025 من خلال ورشة تعريفية – عن بُعد – بحضور أكثر من (2000) مختص يمثلون (244) جهة حكومية، شملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، والخطة الزمنية للدورة.

ويأتي قياس 2025 استكمالًا للدورات السابقة، حيث تضم النسخة المحدثة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي (95) معيارًا مقارنة بـ (96) معيارًا في نسخة العام الماضي 2024، التي شاركت فيها (235) جهة حكومية، وأحرزت نسبة تقدم (87.14%)، فيما وصلت (96) جهة حكومية لمرحلتي الإبداع والتكامل.