 الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات

الرياض – هاني البشر

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم حملة جديدة بالتزامن مع المباراة النهائية على كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، والتي تجمع فريقي القادسية والأهلي على ملعب المملكة آرينا بالرياض مساء الأربعاء المقبل.

وتهدف الحملة الجديدة التي تحمل شعار “شوفوا كأسنا” إلى تسليط الضوء على أجواء الإثارة والتشويق التي ترافق المباراة النهائية، ما يجعلها حدثًا مرتقبًا لعشاق كرة القدم.، فيما ستنتشر الحملة عبر وسم #SeeOurGlory (#شوفوا_كأسنا) على مختلف منصات الاتحاد السعودي وحسابات الأندية واللاعبات، وذلك قبيل اللقاء المنتظر بين حامل اللقب، النادي الأهلي، والقادسية الذي حقق إنجازًا تاريخًا بالوصول للمرة الأولى إلى المباراة النهائية.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من كأس الاتحاد السعودي للسيدات في أكتوبر بمشاركة 16 فريقًا من الدوري السعودي الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى، في منافسة مميزة لحصد اللقب الذي انحصر بين القادسية والأهلي.

من جانبها، قالت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان: “يجسّد نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات هذا العام قصة النجاح المتسارع، والازدهار اللافت الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، ونتطلع لمشاهدة قمة كروية تجمع بين فريقين رائعين يتنافسان على أعلى المستويات، ويظهران الشغف الحقيقي الذي يُميّز هذه البطولة.

وأضافت لمياء بنت إبراهيم: “لا تقتصر أهمية المباراة على معرفة البطل المتوّج فحسب، بل تمثل احتفالًا بالإنجازات العظيمة التي حققتها كرة القدم النسائية السعودية، الأمر الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز كبير بالنسبة لنا”.

وتواصل البطولة دورها الحيوي في دعم جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة في الرياضة على مستوى المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المنتظر أن تكون جماهير النهائي على موعد مع حفل ختامي مميز، حيث تتضمن الفعاليات عرض ليزر ضخم، مع فرص للفوز بجوائز قيمة مثل سيارة، وهواتف آيفون، وغيرها الكثير من المفاجآت الشيقة التي ستُوزع على المشجعين في المدرجات. كما سيشهد الحدث مشاركة مميزة لفتيات واعدات من مراكز التدريب الإقليمية، حيث سيرافقن اللاعبات إلى أرض الملعب، ليقدمن لمحة عن مستقبل كرة القدم النسائية المشرق في المملكة.

وتتوفر تذاكر نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات 2025 الآن عبر cup.saffwfd.com. كما يمكن للجماهير داخل المملكة وحول العالم متابعة المباراة عبر قنوات SSC أو DAZN بحسب منطقتهم.