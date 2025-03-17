أخضر الشاطئية يواصل استعداده لكأس آسيا على ملعب شاطئ مارينا جومتين

الرياض – هاني البشر

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية استعداداته في معسكره الإعدادي بمدينة بتايا، حيث خاض تدريباته اليوم الاثنين على ملعب شاطئ مارينا جومتين، الذي سيستضيف منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025، وذلك تحضيرًا لمباراته الأولى أمام منتخب الصين يوم الخميس المقبل.

قبل انطلاق التدريبات، عقد الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، اجتماعًا مع اللاعبين لمراجعة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية الأخيرة أمام فيتنام، ومناقشة كيفية تصحيحها لضمان أداء أكثر انسجامًا في المباريات المقبلة.

وخلال الحصة التدريبية، ركّز المدرب على تطبيق الخطة التي سينتهجها الفريق أمام الصين، من خلال تمارين تكتيكية مكثفة، إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل.

وجاءت التدريبات على أرضية الملعب الرئيسي للبطولة لمنح اللاعبين فرصة التأقلم مع أجواء المنافسة قبل انطلاق البطولة.

يُذكر أن أخضر الشاطئية يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، الصين، والعراق، ويحتل المركز 22 عالميًا وفقًا لأحدث تصنيف دولي للمنتخبات.