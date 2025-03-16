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يايسله: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونسعى ل” الثالث”
الرياضة

يايسله: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونسعى ل” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

علق الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على خسارة فريقه في مواجهة مضيفه الأخدود في لقاء الجولة 25 من دوري روشن السعودي مساء أمس السبت.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي: “لست راضيًا عن الأداء والنتيجة، ضغط المباريات كان له تأثير سلبي على الفريق”.

وأردف: “هذا ليس عذرًا أن تستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة، فهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة”. وأشار يايسله إلى أن خوض مباراة كل ثلاثة أيام أمر يُصعب من مباريات الأهلي.

وواصل: “أعتذر بشدة لجماهير الأهلي على خسارة مباراة الليلة، فهم لا يقصرون ولا يتوقفون عن المساندة والدعم”.

وختم مدرب الأهلي تصريحاته: “أسعى لتحقيق المركز الثالث في دوري روشن والمشاركة في البطولة الآسيوية كما فعلنا في الموسم الماضي”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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