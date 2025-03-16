يايسله: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونسعى ل” الثالث”

الرياضةيايسله: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونسعى ل” الثالث” صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ 16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة علق الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على خسارة فريقه في مواجهة مضيفه الأخدود في لقاء الجولة 25 من دوري روشن السعودي مساء أمس السبت. وقال يايسله في المؤتمر الصحفي: “لست راضيًا عن الأداء والنتيجة، ضغط المباريات كان له تأثير سلبي على الفريق”. وأردف: “هذا ليس عذرًا أن تستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة، فهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة”. وأشار يايسله إلى أن خوض مباراة كل ثلاثة أيام أمر يُصعب من مباريات الأهلي. وواصل: “أعتذر بشدة لجماهير الأهلي على خسارة مباراة الليلة، فهم لا يقصرون ولا يتوقفون عن المساندة والدعم”. وختم مدرب الأهلي تصريحاته: “أسعى لتحقيق المركز الثالث في دوري روشن والمشاركة في البطولة الآسيوية كما فعلنا في الموسم الماضي”.