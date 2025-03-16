نيوكاسل يتغلب على ليفربول ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

محمود العوضي- جدة
بعد غياب دام 70 عامًا، توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلب
على فريق ليفربول، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
افتتح دان بورن التسجيل لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 45 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.
وعزز ألكسندر إيزاك تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء من رأسية، ليطلق إيزاك تسديدة مباشرة سكنت الشباك.
حاول ليفربول تقليص الفارق والعودة للمباراة ونجح بالفعل عن طريق كييزا في تسجيل هدف في الدقيقة 90+6.
لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية، ويودع الريدز بطولة ثانية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
وشهد اللقاء حضورًا لافتًا لياسر الرميان رئيس نادي نيوكاسل، الذي احتفل مع جماهير ناديه بكأس الرابطة الإنجليزية.
دان بورن يفتتح التسجيل لنيوكاسل في شباك ليفربول#كأس_الرابطة_الإنجليزية #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/3XWH3DCn96
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
😱❌ إيساك يهدر فرصة قتل المباراة بطريقة لا تُصدق! #كأس_الرابطة_الإنجليزية #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/k9BUAOPT8n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
أبطال كأس كاراباو 2024/25…
نيوكاسل يونايتد 🏆 pic.twitter.com/4j2erRnmP6
— نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) March 16, 2025