الرياضة

نيوكاسل يتغلب على ليفربول ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

بعد غياب دام 70 عامًا، توج  فريق نيوكاسل يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلب

على فريق ليفربول، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح دان بورن التسجيل لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 45 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز ألكسندر إيزاك تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء من رأسية، ليطلق إيزاك تسديدة مباشرة سكنت الشباك.

حاول ليفربول تقليص الفارق والعودة للمباراة ونجح بالفعل عن طريق كييزا في تسجيل هدف في الدقيقة 90+6.

لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية، ويودع الريدز بطولة ثانية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وشهد اللقاء حضورًا لافتًا لياسر الرميان رئيس نادي نيوكاسل، الذي احتفل مع جماهير ناديه بكأس الرابطة الإنجليزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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