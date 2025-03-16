نيابة عن الفيصل.. ابن جلوي يشهد اجتماعات عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

الرياض – هاني البشر

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (أنوكا)، بالجزائر.

ونقل سموه تحيات وتهنئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئيس وأعضاء الاتحاد، مؤكدًا حرص المملكة على دعم الجهود التي تسهم في تطوير الحركة الأولمبية وتعزيز التعاون الرياضي.

وشهدت الجمعية العمومية تزكية مصطفى براف رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية للفترة 2024-2028، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، بحضور نخبة من القيادات الأولمبية والرياضية من مختلف الدول الأفريقية.