الرياضة

نيابة عن الفيصل.. ابن جلوي يشهد اجتماعات عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (أنوكا)، بالجزائر.

ونقل سموه تحيات وتهنئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئيس وأعضاء الاتحاد، مؤكدًا حرص المملكة على دعم الجهود التي تسهم في تطوير الحركة الأولمبية وتعزيز التعاون الرياضي.

وشهدت الجمعية العمومية تزكية مصطفى براف رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية للفترة 2024-2028، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، بحضور نخبة من القيادات الأولمبية والرياضية من مختلف الدول الأفريقية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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