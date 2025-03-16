مبادرات لدعم ريادة الأعمال

البلاد – الرياض

أطلق اتحاد الغرف السعودية مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين. تتضمن المبادرة الأولى إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم ، فيما تستهدف المبادرة الثانية إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية. ويحظى قطاع ريادة الأعمال بدعم كبير لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني . وطبقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال “ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة” مؤخرا ، ضخ بنك التنمية الاجتماعية عام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، كما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حالياً.