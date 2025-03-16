«سكن»: 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق

البلاد ــ الرياض

وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ست اتفاقيات، ضمن حملة جود المناطق مع عدد من الجمعيات الإسكانية، بهدف توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة في مناطق المملكة كافة.

ومثّل “سكن” في توقيع جميع الاتفاقيات أمينها العام، المشرف العام على الحملة عبدالعزيز الكريديس.

وتضمنت الاتفاقيات، التوقيع مع إبراهيم بن محمد بن سعيدان بقيمة 20 مليون ريال لدعم الإسكان التنموي، وقعها أحمد بن إبراهيم بن محمد بن سعيدان، والتوقيع مع صندوق دعم الجمعيات بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين لدعم الجمعيات الأهلية التي تخدم قضايا الإسكان التنموي، والتوقيع مع أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان بهدف توفير وحدات سكنية بقيمة 6 ملايين ريال ضمن حملة “جود المناطق، ووقعها من جانب الأوقاف، مدير المشاريع عبدالله المهنا، والتوقيع مع جمعية منازل الأهلية لتوفير 50 وحدة سكنية بقيمة 6 ملايين ريال، ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن جبران العواشز، والتوقيع مع “جمعية البر بأبها” بهدف توفير 40 وحدة سكنية بقيمة 4 ملايين ريال، مثلها من جانب الجمعية مديرها التنفيذي صالح بن يحيى السرحاني، والتوقيع مع “جمعية تمكين” بالمنطقة الشرقية لتوفير 20 وحدة سكنية بقيمة مليوني ريال، ومثل الجمعية مديرها العام مشعل فهد الجويرة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجهات الداعمة من القطاع غير الربحي في مقر الحملة بمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بمدينة الرياض.

وقدم الأمين العام لمؤسسة سكن، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، شكره وتقديره لشركاء العطاء من القطاع غير الربحي، وكبار المانحين الذين أسهموا بجهودهم لتحقيق مستهدفات حملة جود المناطق، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس أهمية الشراكة بين القطاعات غير الربحية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والإسهام في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول السكنية للأسر المستحقة.