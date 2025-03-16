الهلال يتغلب على التعاون بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
واصل فريق الهلال مطاردته لفريق الاتحاد متصدر دوري روشن، بعدما فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب محمد كنو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 12، بعد ركنية من الجانب الأيسر نفذها سالم الدوسري، ليحولها كنو برأسه لداخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الهلال ياسين بونو.
وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، مستغلًا عرضية من الجانب الأيمن، ليحولها برأسه لهدف في مرمي التعاون.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الثامن.
الهلال يتجاوز التعاون في بريدة🏟️🔵
🎙️ الأهداف بصوت محمد حسين#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الهلال | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/HLYqNm00qp
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2025