الفيحاء يعبر الاتفاق بثنائية

البلاد- جدة
استعاد فريق الفيحاء نغمة الانتصارات، وتغلب على نظيره الاتفاق بهدفين للا شيء، في اللقاء
الذي جمعهمامساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.
وفي الدقيقة45+1، سجل اللاعب سمولينغ الهدف الأول لفريق الفيحاء، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة لداخل الشباك.
وضاعف النتيجة للفيحاء اللاعب اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 63، بعد تمريرة من زميله فاشون ساكالا.
بهذا الفوز، استعاد فرق الفيحاء نغمة الانتصارات، بعدما فشل في آخر 4 مواجهات قبل مباراة الاتفاق في تحقيق الفوز، ليتعادل في 3 لقاءات ويخسر مباراة.
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى25 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السابع.
نهاية المباراة | الفيحاء يصل للنقطة 25 بعد فوزه على الاتفاق بهدفين دون رد
شاهد أهداف المباراة 🎥#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/oMLmJgUbnT
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2025