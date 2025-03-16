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الفيحاء يعبر الاتفاق بثنائية
الرياضة

الفيحاء يعبر الاتفاق بثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الفيحاء نغمة الانتصارات، وتغلب على نظيره الاتفاق بهدفين للا شيء، في اللقاء

الذي جمعهمامساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.

وفي الدقيقة45+1، سجل اللاعب سمولينغ الهدف الأول لفريق الفيحاء، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة لداخل الشباك.

وضاعف النتيجة للفيحاء اللاعب اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 63، بعد تمريرة من زميله فاشون ساكالا.

بهذا الفوز، استعاد فرق الفيحاء نغمة الانتصارات، بعدما فشل في آخر 4 مواجهات قبل مباراة الاتفاق في تحقيق الفوز، ليتعادل في 3 لقاءات ويخسر مباراة.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى25 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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