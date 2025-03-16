الدفاع.. صداع يؤرق جيسوس قبل ديربي النصر

بات الغيابات التي ضربت خط الدفاع الهلالي صداعًا يؤرق الدير الفني جيسوس؛ حيث يعاني الهلال من أزمة دفاعية قبل ديربي الرياض ضد النصر، المقرر له الرابع من أبريل المقبل.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا في الرابع من أبريل القادم ديربي الهلال والنصر في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

ثلاثي من خط دفاع الهلال سيغب عن ديربي النصر، في مقدمتهم قلب الدفاع حسان تمبكتي؛ بعد الحصول على بطاقة صفراء جديدة في مواجهة التعاون أمس.

كما يغيب عن الهلال قلب دفاع آخر هو المخضرم علي البليهي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد باختاكور الأوزبكي، ولم يتعافَ منها حتى الآن.

كما سيفقد الهلال أمام النصر خدمات ظهيره الأيمن جواو كانسيلو؛ مما أدخل البرتغالي جيسوس مدرب الفريق في حيرة قبل موقعة النصر.

ويخوض الهلال مباراة النصر بعد فترة التوقف الدولي وهو وصيف في ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.