الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة

الرياضةالاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ 16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق فريق التحرير- جدة تصوير- سلطان المنصور حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد لقب الدوري السعودي الممتاز؛ إثر فوزه في المباراة الختامية للمسابقة على حساب جاره الأهلي في ديربي جدة بنتيجة 76-75. وكان الشوط الأول من عمر المواجهة قد انتهى بتقدم الأهلي على الاتحاد بنتيجة 41-39. وشهدت الثواني الأخيرة من عمر المواجهة إثارة كبيرة، حيث تقدم الأهلي في النتيجة إلى أن عاد الاتحاد، وتمكن من حسم المباراة بفارق نقطة ومن ثم التتويج بلقب الدوري. وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز بفارق 33 نقطة على الأقل؛ من أجل التتويج باللقب، في حين كان ينتظر فريق العلا فوز “الراقي” بأي نتيجة؛ من أجل إعلانه بطلاً للدوري.