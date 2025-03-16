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الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل
الرياضة

الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق الأخدود بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه الأهلي، في مباراة الجولة 25 من دوري روشن السعودي “جولة يوم العلم” مساء اليوم السبت.

سجل هدف الأهلي مدافع الأخدود داميون لوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ورد أصحاب الأرض في الدقيقة 90+5 بالتعادل عن طريق صالح آل عباس.

ونجح الأخدود في استكمال الإثارة بتسجيل هدف الاتنتصار عن سافيون جودوين في الدقيقة 90+9.

فرط الأهلي في فرصة دخول المربع الذهبي بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة محتلاً المركز الخامس، وفي المقابل قفز الأخدود إلى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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