الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل

البلاد- جدة
فاز فريق الأخدود بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه الأهلي، في مباراة الجولة 25 من دوري روشن السعودي “جولة يوم العلم” مساء اليوم السبت.
سجل هدف الأهلي مدافع الأخدود داميون لوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ورد أصحاب الأرض في الدقيقة 90+5 بالتعادل عن طريق صالح آل عباس.
ونجح الأخدود في استكمال الإثارة بتسجيل هدف الاتنتصار عن سافيون جودوين في الدقيقة 90+9.
فرط الأهلي في فرصة دخول المربع الذهبي بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة محتلاً المركز الخامس، وفي المقابل قفز الأخدود إلى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.