“إنفاذ” يُشرف على 36 مزادًا لبيع 309 من الأصول

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 36 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 309 من الأصول في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 16 – 24 مارس 2025م.

وأوضح أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيُقام 5 مزادات في منطقة الرياض لعرض 39 عقارًا، و12 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 99 عقارًا، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 8 عقارات، ومزادان لعرض 41 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة حائل لعرض 8 عقارات، ومزادان في الجوف لعرض 13 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 8 عقارات، و3 مزادات في منطقة عسير لعرض 27 عقارًا، و 4 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 43 عقارًا، ومزادان بنجران لعرض 10 عقارات، ومزادان يقامان بمنطقة الحدود الشمالية لعرض 9 عقارات، وأخيرًا في الباحة يُقام مزاد لعرض 4 فرص عقارية.