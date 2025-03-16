الأسهم الأمريكية

سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية ارتفاعا بنحو 43.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، بنسبة 74 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتبلغ إجمالا 102.2 مليار ريال، وهي الأعلى منذ عامين ونصف.

السوق السعودي

شهدت استثمارات الأجانب بالسوق السعودي تغيرا في عدد من الشركات ، حيث ارتفعت في 142 شركة، لتصل إلى 5.21 %، فيما انخفضت في 112 شركة ، لتصل إلى 6.90 %. وتشمل ملكية الأجانب أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، ولا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع ، محققا مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن وسط تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. فقد صعدت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل بقيمة 9.8 دولار ليصل إلى 3001.10 دولار للأوقية.