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صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1446 هـ      16 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الأسهم الأمريكية

سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية ارتفاعا بنحو 43.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، بنسبة 74 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتبلغ إجمالا 102.2 مليار ريال، وهي الأعلى منذ عامين ونصف.

السوق السعودي

شهدت استثمارات الأجانب بالسوق السعودي تغيرا في عدد من الشركات ، حيث ارتفعت في 142 شركة، لتصل إلى 5.21 %، فيما انخفضت في 112 شركة ، لتصل إلى 6.90 %. وتشمل ملكية الأجانب أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، ولا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع ، محققا مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن وسط تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. فقد صعدت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل بقيمة 9.8 دولار ليصل إلى 3001.10 دولار للأوقية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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