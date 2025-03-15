نادي العلا يتوج بكأس الاتحاد السعودي للبلياردو 2025

الدمام-البلاد
تُوِّج نادي العلا ببطولة كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بعد فوزه على نادي أبها بنتيجة 2 ـ 0 ، في نهائي البطولة الذي جمعهما فجر اليوم السبت في صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالرياض.
وجاء نادي أبها في المركز الثاني، ونادي القادسية ثالثاً، ونادي الحريق في المركز الرابع بالبطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بنسختها الثالثة، بمشاركة 12 نادياً.
وفي ختام البطولة، قام رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، وبحضور نائب رئيس الاتحاد نجلاء العليان وعضوي مجلس الإدارة عبدالعزيز بن ثاني ومحمد البراقي، بتتويج أصحاب المراكز الأولى، وتكريم الحكام واللاعبين وإلاداريين المميزين في البطولة.
كما تم تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري السنوكر للكبار 2025، وتوج نادي الانتصار كبطل لدوري السنوكر بعد تصدره الترتيب، وجاء نادي الحريق في المركز الثاني، ونادي الشرق في المركز الثالث.
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