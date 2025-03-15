الرياضة

ضمك يصعق القادسية بهدف قاتل في روشن

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ      15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على نظيره القادسية، بهدف وحيدن في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات جولة” يوم العلم” الـ 25 بدوري روشن.

سجل ريان الموسى الهدف الوحيد لفريق ضمك في الدقيقة 90+11 من ركلة جزاء سددها بنجاح.

هذا الفوز رفع رصيد ضمك إلى 27 نقطة في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد القادسية عند 51 نقطة في المركز الرابع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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