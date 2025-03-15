ضمك يصعق القادسية بهدف قاتل في روشن

البلاد- جدة
حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على نظيره القادسية، بهدف وحيدن في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات جولة” يوم العلم” الـ 25 بدوري روشن.
سجل ريان الموسى الهدف الوحيد لفريق ضمك في الدقيقة 90+11 من ركلة جزاء سددها بنجاح.
هذا الفوز رفع رصيد ضمك إلى 27 نقطة في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد القادسية عند 51 نقطة في المركز الرابع.
هدددددف!⚽
بالوقت القاتل.. حبيب ديالو يسجل الهدف الأول لضمك⚽🔥
ضمك 1× 0 القادسية #دوري_روشن_السعودي#ضمك_القادسية | #SSC #جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/Uesdtwhz8q
— SSC (@ssc_sports) March 14, 2025