ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط “23865” مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم “16644” مخالفا لنظام الإقامة، و”3896″ مخالفا لنظام أمن الحدود، و”3325″ مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية “1432” شخصا، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأعلى بـ 67%.

كما تم ضبط “13” متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “39976” وافدا مخالفا، منهم “36307” رجال، و “3669” امرأة.

فيما تمت إحالة “32825” مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2311” مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “10331” مخالفا.