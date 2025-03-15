شاهد| النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”

البلاد- جدة
تغلب فريق النصر على صيقه الخلود بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.
جاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 4 عن طريق كريستيانو رونالدو، وسجل ساديو ماني الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 26، وأحرز جون دوران الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 41، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
جاء الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 72، بعد تسديدة جاكسون موليكا لتستقر في مرمى النصر.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر.
النصر يواصل تقدمه في الترتيب بنقاط الخلود🟡
🎙️ الأهداف بصوت فهد العريشي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخلود | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/2uCwOVQfWz
— SSC (@ssc_sports) March 14, 2025