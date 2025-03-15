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شاهد| النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ      15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق النصر على صيقه الخلود بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.

جاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 4 عن طريق كريستيانو رونالدو، وسجل ساديو ماني الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 26، وأحرز جون دوران الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 41، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

جاء الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 72، بعد تسديدة جاكسون موليكا لتستقر في مرمى النصر.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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