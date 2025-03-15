الدولية

سوريا تعيد تشغيل مطار حلب الدولي

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ      15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

دمشق : وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم السبت، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الهيئة، أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.

ولفتت إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

ويعدّ مطار حلب الدولي، ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي.

كما يعدّ مركزاً مهماً للنقل الجوي في سوريا؛ إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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