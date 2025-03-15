جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام

القاهرة- واس

تنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام تحت شعار “الإسلاموفوبيا.. المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية الحالية” يوم 8 يوليو المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.

وأوضحت الأمانة العامة لجامعة العربية في بيان مساء الجمعة، أن المؤتمر يأتي في إطار مواجهة ظاهرة الزيادة المقلقة في خطاب الكراهية والتمييز ضد أتباع الدين الإسلامي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها وتعزيز قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان ودعم المبادرات التي تعزز الحوار بين الأديان.

من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، التزام الجامعة ببذل كل الجهود من أجل مكافحة جميع أشكال الكراهية والتمييز، مطالبةً جميع الأطراف الدولية بضرورة توحيد الجهود للتصدي لكل أفعال الكراهية الدينية والتعدي على المعتقدات.