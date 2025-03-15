تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون في روشن

الرياضةتعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون في روشن صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ 15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس؛ على تشكيل فريقه لمواجهة التعاون، مساء اليوم السبت، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدوري. ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، حيث يمتلك في رصيده 54 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة. ومن المتوقع أن يلعب الهلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: حمد اليامي – متعب الحربي – خليفة الدوسري – رينان لودي. خط الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – مالكوم فيليبي. خط الهجوم: كايو سيزار – سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو.