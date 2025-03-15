الرئيسية
/
/
/
/
/
تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود في روشن
الرياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود في روشن

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ      15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود، مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن.

ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانييز، ماتيو دامس.

خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، فرانك كيسييه.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *