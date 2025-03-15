تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود في روشن

الرياضةتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود في روشن صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1446 هـ 15 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق الأهلي، ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود، مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن. ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة. ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي. خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانييز، ماتيو دامس. خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، فرانك كيسييه. خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.