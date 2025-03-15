الرئيس الأوكراني يعين فريق تفاوض لمحادثات سلام محتملة

البلاد : وكالات

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فريقاً لتمثيل كييف في أي محادثات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات مع روسيا، وفق مرسوم رئاسي نُشر اليوم السبت.

واختار زيلينسكي مدير مكتبه الرئاسي أندريه يرماك رئيساً للوفد، إضافة إلى وزير الخارجية أندريه سيبيغا ووزير الدفاع رستم عمروف ونائب مدير المكتب الرئاسي بافلو باليسا بصفة أعضاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا كانتا اتفقتا خلال محادثات في السعودية يوم 11 مارس، على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بانتظار الرد الروسي.

في حين ألمحت موسكو إلى أن أي هدنة مؤقتة لن تكون مفيدة ما لم تقترن بعوامل تجعلها تمهد لسلام دائم.