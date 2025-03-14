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ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان ‏هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1446 هـ      14 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

 وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

 فيما جدد فخامة الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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