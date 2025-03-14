في مشهد فلكي نادر.. القمر يتحول إلى الأحمر بفعل خسوف كامل

جدة : البلاد

بدأ القمر بالتحول إلى اللون الأحمر في خسوف كلي الجمعة، وهو مشهد فلكي نادر يُتوقع أن يتبعه بعد أسبوعين كسوف جزئي للشمس.

وسيكون خسوف القمر، وهو الأول لهذا العام، مرئيا في مرحلته الكاملة من القارة الأميركية، ومعظم المناطق الواقعة في المحيطين الهادئ والأطلسي، وكذلك في أقصى غرب أوروبا وإفريقيا.

تحدث هذه الظاهرة مرتين تقريبا في السنة، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في تراصف تام، ويكون القمر في مرحلته الكاملة.

ينزلق القمر إلى ظل الأرض، ما يحجب أشعة الشمس ويخفف تدريجيا الوهج الأبيض للكوكب.

لكنه لا ينطفئ، إذ تستمر الأرض في إرسال الضوء من الشمس إلى القمر، عبر الأشعة التي تأخذ لونا أحمر.

وقال عالم الفلك في جامعة نوتنغهام ترنت البريطانية دانييل براون، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن ضوء الشمس الوحيد الذي يصل إلى القمر يكون “منحنيا ومنتشرا” عندما يمر عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف أن هذه الظاهرة تشبه الطريقة التي يمكن أن يتحول فيها الضوء إلى الوردي أو الأحمر خلال شروق الشمس أو غروبها على الأرض.