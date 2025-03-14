سمو ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي بمناسبة تحقيقه لقب رالي داكار السعودية 2025

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، الفائز بلقب رالي داكار السعودية 2025 في “فئة السيارات”، كأول متسابق سعودي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة العالمية الأكبر والأشهر في رياضة المحركات.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة ليزيد الراجحي، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة بعد منافسة قوية مع العديد من المتسابقين العالميين، مؤكدًا سموه أن هذا الإنجاز يجب أن يكون دافعًا للرياضي السعودي للاستمرار في التطور وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
من جانبه، عبر بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد على هذا الاستقبال، الذي يُجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد ودعمه للرياضيين كافة، مما يدفعهم للاستمرار في العمل بجد وإخلاص نحو تحقيق تطلعاته -حفظه الله-، ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية والقارية.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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