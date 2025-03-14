الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية

الرياضةالفتح يتغلب على الرائد بثلاثية صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1446 هـ 14 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- حدة استعاد فريق الفتح ذاكرة الانتصارات، وحقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخمبس على ملعب الفتح، ضمن جولة ” يوم العلم” الـ 25 من دوري روشن. سجل ثلاثية الفتح كل من ماتياس فرغاس “هدفين” ومراد باتنا في الدقائق 27 و60 و65 من عمر المباراة. وأحرز هدف الرائد الوحيد اللاعب عمر غونزاليس مع الدقيقة 82. الفوز قفز بالفتح إلى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بينما وضعت الهزيمة فريق الرائد في مأزق، حيث تجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز السادس عشر ضمن أندية الهبوط.