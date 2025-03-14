الشباب يقسو على العروبة بسداسية في ” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على ضيفه العروبة بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات جولة” يوم العلم” الـ 25 من دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين لعبدالرزاق حمدالله، وكريستيان جوانكا في الدقيقتين 16 و34.
وفي الشوط الثاني، عزز الشباب تقدمه بهدف جياكومو بونافنتورا الثالث في الدقيقة 52، وعبدالرزاق حمدالله بالرابع في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.
ونجح ويسلي هوديت في تسجيل خامس أهداف الشباب مع الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يسجل حمدالله ثالث أهدافه “هاتريك” والسادس لليوث في الدقيقة 82 من ركلة جزاء أخرى.
ورفع حمدالله مجموع أهدافه في دوري المحترفين السعودي إلى 146، مواصلاً منافسة عمر السومة صاحب الصدارة بـ 150 هدفًا، الذي غاب عن تشكيلة فريقه العروبة في مباراة الليلة.
الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة 43 ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن، وتجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة ليحتل المرتبة الثانية عشرة.