الدوري الأوروبي| أتلتيك بلباو وآينترخت فرانكفورت ولاتسيو وبودو غليمت إلى دور الثمانية

البلاد- جدة تأهل أتلتيك بلباو الإسباني، وآينترخت فرانكفورت الألماني، ولاتسيو الإيطالي، وبودو غليمت النرويجي إلى دور الـ 8 بعد فوزهم، أمس، بمباريات الإياب في منافسات بطولة الدوري الأوروبي. وكسب أتلتيك بلباو الإسباني خصمه روما الإيطالي بنتيجة 4-3، وذلك في مجموع اللقاءين الذهاب والإياب، وتفوق آينترخت فرانكفورت الألماني على أياكس الهولندي 6-2 ذهابًا وإيابًا، فيما تخطّى لاتسيو الإيطالي فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 3-2 للمباراتين، وفاز فريق بودو غليمت النرويجي على أولمبياكوس اليوناني 4-2 ذهابًا وإيابًا.