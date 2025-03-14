الرياضة

الدوري الأوروبي| أتلتيك بلباو وآينترخت فرانكفورت ولاتسيو وبودو غليمت إلى دور الثمانية

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1446 هـ      14 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل أتلتيك بلباو الإسباني، وآينترخت فرانكفورت الألماني، ولاتسيو الإيطالي، وبودو غليمت

النرويجي إلى دور الـ 8 بعد فوزهم، أمس، بمباريات الإياب في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وكسب أتلتيك بلباو الإسباني خصمه روما الإيطالي بنتيجة 4-3، وذلك في مجموع اللقاءين الذهاب

والإياب، وتفوق آينترخت فرانكفورت الألماني على أياكس الهولندي 6-2 ذهابًا وإيابًا، فيما تخطّى

لاتسيو الإيطالي فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 3-2 للمباراتين، وفاز فريق بودو غليمت النرويجي

على أولمبياكوس اليوناني 4-2 ذهابًا وإيابًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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