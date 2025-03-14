الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الرياض

البلاد-جدة
استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات، بعد ما نجح في الفوز على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن جولة” يوم العلم” الـ 25 من دوري روشن.
انتصار الاتحاد هو الأول بعد فوزه الكبير على الهلال برباعية في لقاء الجولة 21؛ حيث تعادل في الجولات الثلاث الماضية.
تقدم لفريق الاتحاد موسى ديابي في الدقيقة 55، وأدرك التعادل للرياض اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل مع الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد على الرياض بهدفين مقابل هدف.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 61 مستمرًا في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الهلال، الذي سيخوض مباراته في الجولة 25 أمام التعاون مساء السبت.
وتجمد رصيد الرياض عند 33 نقطة بعد الخسارة، ليحتل المرتبة التاسعة في ترتيب دوري روشن.
في مواجهة مثيرة بملعب عبدالله الفيصل🏟️
الاتحاد يعود للانتصارات بنقاط الرياض🟡☑️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرياض | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/6Go4lU8Kau
— SSC (@ssc_sports) March 13, 2025