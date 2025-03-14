الاتحاد الأوروبي ينهي الجدل حول إلغاء هدف ألفاريز

البلاد- جدة أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، بيانًا يرد من خلاله على قرار إلغاء ركلة ترجيح خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد المثيرة للجدل خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.