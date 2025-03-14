الاتحاد الأوروبي ينهي الجدل حول إلغاء هدف ألفاريز

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، بيانًا يرد من خلاله على قرار إلغاء ركلة ترجيح خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد المثيرة للجدل خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف البيان: “رغم صغر حجم الأمر، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها.. وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، المادة 14,1)، كان على مسؤول الفيديو (فار) إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف”.
وتابع البيان: “سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح”.
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