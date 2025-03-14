الرياضة

الاتحاد الأوروبي ينهي الجدل حول إلغاء هدف ألفاريز

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1446 هـ      14 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، بيانًا يرد من خلاله على قرار إلغاء ركلة ترجيح خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد المثيرة للجدل خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان يويفا: “استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها ألفاريز في نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا أمس ضد ريال مدريد”.

وأضاف البيان: “رغم صغر حجم الأمر، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها.. وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، المادة 14,1)، كان على مسؤول الفيديو (فار) إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف”.

وتابع البيان: “سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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