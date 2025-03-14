الرياضة أخضر الشاطئية يواصل استعداده لنهائيات كأس آسيا في تايلاند

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بتايا، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، المقررة إقامتها في بتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري. وخضع لاعبو “أخضر الشاطئية” الخميس، لتدريبات لياقية مكثفة أُجريت على الملعب الترابي الرديف لشاطئ مارينا جومتين، تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، لتليها تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب. الجدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025 وضعت “أخضر الشاطئية” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، الصين، والعراق. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، ممثلًا في Beach soccers، التصنيف الشهري للمنتخبات. وقد شهد التصنيف صعود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية إلى المرتبة الـ22 عالميًا، والخامسة آسيويًا وعربيًا، وذلك لأول مرة في تاريخه منذ استحداثه.