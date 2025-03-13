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لأول مرة.. عربات للتحلل من النسك للنساء بالمسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1446 هـ      13 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

خصصت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عربات للتحلل من النسك خاصة للنساء في خدمة جديدة تقدمها الهيئة لأول مرة في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن أبرز مميزات الخدمة أنها تراعي الخصوصية لضيوف الرحمن, لافتة النظر إلى أنها سخرت كادر عمل نسائي كاملًا للتنظيم وتقديم الخدمة وأدوات معقمة وآمنة بالكامل وسهولة في التنقل خلال أوقات الازدحام.

وأفادت أن العربات تقع بجوار باب المروة مباشرة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات والتسهيلات من أجل راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء تعبدية تحفها السكينة والطمأنينة واليسر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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