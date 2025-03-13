توزيع 15.8 مليون م³ من المياه للحرمين بالعشر الأوائل

البلاد ــ مكة المكرمة

تواصل شركة المياه الوطنية تنفيذ خططها التشغيلية المعدة لموسم شهر رمضان لعام 1446هـ؛ حيث وزّعت أكثر من (15.8) مليون متر مكعب من المياه في العشر الأوائل من الشهر الفضيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبضخ مستمر على مدار 24 ساعة للحرمين الشريفين والمناطق المركزية.

وأوضحت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها بخزن مائي” إستراتيجي وتشغيلي” يصل إلى قرابة (10) ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لضمان استمرار ضخ المياه، وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب للسكان، وضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

وبينت الشركة:” أن الخطة التشغيلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ اتسمت بالانسيابية والاستعداد التام للقوى البشرية العاملة في جميع النقاط الخدمية، ومراكز التشغيل والصيانة المنتشرة في مناطق واسعة؛ حيث تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات خلال الشهر الفضيل”، كما جهزت الشركة فرقها الميدانية بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة” الأشياب” ومحتوياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال طلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم.ولضمان جودة المياه المقدمة، تقوم الشركة بإجراء الفحوصات المخبرية طوال موسم شهر رمضان، مبينةً أنها أجرت أكثر من (23) ألف فحص مخبري في العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك للتأكد من جودة المياه، ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

ونوّهت الشركة، أنها تستقبل استفسارات العملاء وطلباتهم من خلال فرعها الإلكتروني، ورقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة، التي تعمل على مدار الساعة؛ لضمان معالجتها وتقديم الخدمات المطلوبة.