السعودية تستضيف “نخبة آسيا” الشهر المقبل في جدة

البلاد- جدة اكتمل اليوم الأربعاء عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم لموسم 2024-2025 والذي يشهد تواجد 3 أندية سعودية ونادٍ قطري وناديين من اليابان وفريق من كل من كوريا الجنوبية وتايلاند.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق، أن تستضيف المملكة العربية السعودية الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد لكل من نسختي 2025 و2026، حيث ستستضيف جدة الأدوار النهائية من البطولة انطلاقًا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، على ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وتأهل عن غرب آسيا كل من النصر، والأهلي، والهلال من السعودية، والسد القطري، فيما تأهل عن شرق آسيا كل من كاواساكي ويوكوهاما إف سي مارينوس اليابانيين، وغوانغجو الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي. ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الاثنين 17 مارس الجاري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ستكون قرعة موجهة؛ بحيث ستجنب مواجهة فريقين من نفس المنطقة، حيث سيواجه كل فريق من غرب آسيا منافسًا من منطقة الشرق. يذكر أن استضافة السعودية للأدوار النهائية من البطولة الآسيوية الأعرق على مستوى الأندية تأتي امتدادًا للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة؛ إذ أصبحت وجهة رائدة عالميًا على مستوى تنظيم البطولات الكروية القارية والعالمية. وتستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها، كما فاز الملف السعودي بحق استضافة كأس العالم 2034 لتصبح السعودية أول دولة في التاريخ تحتضن كأس العالم منفردة بمشاركة 48 منتخبًا.