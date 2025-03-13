التعاون يواجه الشارقة الإماراتي في نصف نهائي”أبطال آسيا 2″

البلاد-جدة خطف بفريق الشارقة الإماراتي بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما حقق الفوز 5-4 بركلات الترجيح على شباب الأهلي، في المواجهة الإماراتية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم الأربعاء الماضي بالتعادل 1-1 ثم انتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة الإياب اليوم بالنتيجة نفسها ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وقد نفذ الشارقة جميع ركلاته الخمس بنجاح، بينما تصدى حارسه عادل الحوسني لواحدة من الركلات الخمس لشباب الأهلي. ويلتقي الشارقة في الدور قبل النهائي مع التعاون السعودي الذي تأهل أمس الثلاثاء بعدما تغلب 4-2 بركلات الترجيح على ضيفه تراكتور الإيراني عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.