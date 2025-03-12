5 آلاف ريال غرامة لشركات الشحن المخالفة

البلاد – جدة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن الشركات التي تخالف ضوابط توصيل الطرود البريدية؛ ستواجه غرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام البريد.

وبيّنت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية واضحة؛ لرفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات التوصيل في حال تأخر، أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مؤكدةً ضرورة التزام الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة، والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلامها من مواقع أخرى مختلفة. وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بمعايير الخدمة؛ لضمان تجربة مريحة للمستفيدين، مشيرةً إلى أنه في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة، أو عدم تسليمها، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ إلى شركة التوصيل مباشرة. وإذا لم تستجب الشركة، أو لم تُحل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة؛ وفق الأنظمة المعتمدة لضمان حقوق المستفيدين.