مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تفتح أبواب التأهل للاعبين من جميع أنحاء العالم عبر منافسات Capcom Pro Tour وStreet Fighter League

الرياض- محمد الجليحي

يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية نمواً وازدهاراً غير مسبوقين على مستوى العالم، وتقود المملكة العربية السعودية هذه النهضة بخطوات واثقة وطموحة، تجسدها كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، الحدث الأكبر في هذا القطاع. وفي خطوة تعزز دور البطولة وأهميتها، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن دمج منافسات Street Fighter الإلكترونية، والتي تشمل الجولات الاحترافية CAPCOM Pro Tour و Street Fighter League، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدار السنوات الثلاث القادمة. وأصبحت هذه البطولات تمثل مساراً مؤهلاً ومباشراً في رحلة التتويج باللقب المرموق، ما يرفع حدّة المنافسات إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي هذا الإعلان ثمرة لشراكة استراتيجية تجمع بين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) وشركة Capcom الرائدة في الألعاب الإلكترونية والترفيه، بهدف تعزيز نمو الرياضات الإلكترونية عالمياً، وتوفير الفرصة لأفضل اللاعبين والفرق للتنافس على أعلى المستويات في بطولة كأس العالم. وتتضمن الاتفاقية أيضاً دمج عناصر ترويجية خاصة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية داخل لعبة Street Fighter 6، وذلك لتعزيز تفاعل اللاعبين مع البطولة على نطاق عالمي واسع.

وبموجب هذه الشراكة، سيحصل نخبة لاعبي Street Fighter 6 على فرص ذهبية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث سيضمن أفضل ثمانية لاعبين من بطولة CAPCOM CUP 11، التي تمثل ذروة منافسات جولة CAPCOM Pro Tour، تأهلهم المباشر إلى النهائيات. كما سينضم إليهم 12 لاعباً من نهائيات بطولة Street Fighter League: World Championship، والتي تضم نخبة المنافسين من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 10 مقاعد أخرى للفائزين في فعاليات جولة Capcom Pro Tour لعام 2025، والتي تشمل بطولات مرموقة مثل Evo Japan وEvo Vegas وCPT Combo Breaker وBlink Respawn وCPT CEO، لغاية أغسطس 2025.

أما المقاعد المتبقية، فستكون من نصيب الفائزين بالبطولات الاحترافية والمجتمعية الخاصة بلعبة Street Fighter 6 حول العالم، بما في ذلك التصفيات النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC Last Chance Qualifiers) في أغسطس 2025، والتي ستشهد منافسة محتدمة بين 48لاعباً في نهائيات Street Fighter 6 التي تستضيفها الرياض.

وتأتي هذه الشراكة بعد الإعلان عن عودة Street Fighter 6 إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وستدخل حيز التنفيذ رسمياً في 9 مارس 2025 خلال حدث Street Fighter League: World Championship المُقام في صالة ريوغوكو كوكوغيكان الشهيرة في اليابان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، كبير مسؤولي الألعاب في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:”شغلت Street Fighter مكانةً بارزةً في عالم الألعاب التنافسية لعقود، فهي تمثل اختباراً حقيقياً للمهارة الفردية في مواجهة مباشرة بينك وبين خصمك، ما يغذي شغف التحدي والسعي المستمر للتطور. وانطلقت اللعبة من صالات الآركيد، الأمر الذي خلق تجربة اجتماعية مميزة لا تزال حاضرة في الأذهانحتى اليوم، انطلاقاً من المجتمعات المحلية وصولاً إلى أكبر المنصات العالمية”.

وأضاف: “من خلال شراكتنا مع CAPCOM، نعمل على تطوير أساليب جديدة تمنح الجماهير واللاعبين تجربة غامرة، مع توحيد النظام التنافسي لتمهيد الطريق أمام أفضل المواهب نحو أبرز المنافسات العالمية. وتمثل ألعاب القتال منصّة حقيقية لاختبار المهارة والاستراتيجية وقوة التحمل. ومع انضمام Street Fighter 6 إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نحتفي بهذا الإرث العريق ونمنح الجيل الجديد من اللاعبين والمشجعين فرصة التفاعل معها، ما يعزز مكانتها في مجتمع الألعاب الحديثة”.

ومن جانبه، قال شوهِي ماتسوموتو، منتج لعبة Street Fighter 6 في CAPCOM: “من خلال جولة Capcom Pro وبطولة Capcom Cup، رسخت Street Fighter مكانتها كلعبة رائدة ومُلهمة في عالم الرياضات الإلكترونية خلال السنوات العشر الماضية، حيث اشتهرت بإيقاعها المتسارع، وتفاصيلها التي تخطف الأنفاس، ولحظاتها الحاسمة التي نالت إعجاب الجميع. وتمثل شراكتنا مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية قفزة نوعية نحو تعزيز الروابط بين مجتمع Street Fighter العالمي، من لاعبين ومشجعين على حد سواء. وتشكل هذه الشراكة بدايةً واعدة، فبالتحالف مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نؤكد التزامنا بالنمو المستمر والابتكار الدائم، وإلهام الأجيال القادمة من اللاعبين”.

والجدير بالذكر أن Street Fighter 6 دخلت التاريخ العام الماضي كأول لعبة قتال يتم إدراجها في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث أُقيمت التصفيات في مختلف أنحاء العالم لإتاحة الفرصة للمشاركين من المجتمعات المحلية للوصول إلى البطولة الأكبر. وبمشاركة بلغت 32 لاعباً من النخبة العالمية، شهدت البطولة لحظات لا تُنسى، حيث تابعها أكثر من ستة ملايين مشاهد. واختُتمت منافسات Street Fighter 6 بشكل رائع، حيث رسّخ المخضرم زينغ تشوجون الملقب ” شاو هاي ” إرثه بفوز ساحق، حاصداً نصيبه من الجائزة المالية البالغة مليون دولار.

وتستضيف الرياض مجدداً بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الحدث العالمي الضخم الذي سيجمع نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية والأندية من جميع أنحاء العالم. وستشهد البطولة منافسات نخبوية ضمن مجموعة متنوعة من الألعاب والمنصات، مع جوائز مالية هي الأكبر من نوعها. وسيختتم الحدث بتتويج بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليكون أكبر احتفال من نوعه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.